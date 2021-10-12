لبنان

"لبنان بأصعب مرحلة في تاريخه الحديث"... هذا ما قاله وزير الخارجية

Lebanon 24
12-10-2021 | 01:12
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أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أن "لبنان يمر بمرحلة قد تكون الأصعب في تاريخه الحديث"، مشيرا الى ان الحكومة تعمل لوضع لبنان على طريق التعافي وهي التزمت إستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول الى إتفاق على خطة دعم منه.
كلام الوزير بوحبيب جاء خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون في الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 60 على تأسيس حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد .
 
وجاء في كلمته: 
 
"السيد الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، السيدات والسادة،
بدايةً، أود التّوجه بالشكر، بإسم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي منحني شرف تمثيله في هذا الاجتماع الرفيع المستوى، وبإسم حكومة لبنان وشعبه، إلى جمهورية صربيا وجمهورية أذربيجان على مبادرتهما المشتركة لتنظيم هذا الاجتماع، بمناسبة مرور ٦٠ سنة على تأسيس حركة عدم الإنحياز.
يتزامن اجتماعنا مع جهود دولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والاستعداد لمرحلة التعافي، ووسط

استمرار الصراعات، والحروب، وخطر الارهاب، والازمات الاقتصادية والبيئية والصحية، مما يحتم علينا ترسيخ تضامننا وتفعيل دور الحركة والالتزام
بمبادئها المؤسسة.
السيد الرئيس،
وتصادف الذكرى الستون لتأسيس الحركة مع المئوية الاولى لتأسيس لبنان. وقد ذخرت هذه المئوية بمحطات محورية، فكان فيها استحقاق الاستقلال،
وتحقق. وكان استحقاق المساهمة في الجهود الدولية والاقليمية، وتحقق: فكان لبنان من الدول المؤسسة للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية، كما شارك مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة شارل مالك في صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948. وواكب لبنان حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها والتزم ولا يزال بمبادئها. فتضامن مع الدول الساعية لنهاء الاستعمار والمحافظة على السيادة الوطنية ووقف

الاعتداءات وتحقيق التنمية الاقتصادية وسيادة القانون. وقد وقفت الحركة خلال ظسنينها الستين الى جانب لبنان في مختلف الازمات التي عصفت به وانتصر عليها. فكانت خير داعم لقضية لبنان المحقة، والمطالبة بوقف الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سيادته، والتهديدات المستمرة لثرواته الطبيعية. ودعمت لبنان، حكومةً وشعباً، لتجاوز سنوات الحرب الداخلية، ورافقت جهود إعادة الاعمار. فانتصر لبنان محققاً السلام والاستقرار والازدهار.
السيد الرئيس،
أما اليوم، لا يخفى عليكم أن لبنان يمر بمرحلة قد تكون الأصعب في تاريخه الحديث، إذ عصفت فيه خلال العامين الماضيين مجموعة ازمات متلاحقة، إقترنت بالأزمات القديمة والمتجددة، وفاقمت الاوضاع الإقتصادية والمالية، وأثرت سلباً على الظروف المعيشية للشعب اللبناني. ومما زاد الصعاب، هول
انفجار المرفأ الذي أصاب العاصمة بيروت في الصميم.
السيد الرئيس،
في ظل هذا الواقع العابق بالتحديات، تشكلت حكومة "معاً للإنقاذ" منذ أكثر من شهر برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، لوضع لبنان على طريق التعافي. وبالفعل، تضمن البيان الوزاري خطة عمل واضحة تلبي تطلعات الشعب اللبناني المنهك. والتزمت الحكومة إستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول الى إتفاق على خطة دعم منه، "تعتمد برنامجا ً إنقاذيا ً قصير ومتوسط وطويل الامد"، وإنجاز الاصلاحات البنيوية الملحة، وكل ذلك في سبيل حماية مستقبل الانسان في لبنان. ويحدونا الامل، أن نحظى بدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال هذا
المسار.

السيد الرئيس،
إن لبنان الذي أبى خلال سنواته المئة الاولى إلا أن ينتصر على الصعاب، سيظل وفياً لإرثه الديمقراطي، وغنى تنوعه وتعدديته، ولن يتوانى عن العمل الدؤوب من أجل استعادة الحياة الآمنة والكريمة لمواطنيه،
وبث الامل والرجاء لشبابه وشيبه.
في الختام،
لا يسعني أن اختم كلمتي إلا بتوجيه عميق الشكر لحكومة صربيا على حسن الضيافة، والتنويه بالمهنية العالية لفرق العمل المشرفة على تنظيم أعمال هذا
الاجتماع الرفيع المستوى".

وعلى هامش أعمال الاجتماع، بحث الوزير بو حبيب مع نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش في سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين و المساعدات الصربية للبنان   الى جانب  تفعيل حركة عدم الانحياز.
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