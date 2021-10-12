لبنان

خبر سارّ حول سلامة الدواء... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-10-2021 | 01:24
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ذكر النائب عاصم عراجي، عبر تويتر، الى انه "بعد جهد متواصل لمدة عام، أنتجت لجنة الصحة النيابية اقتراح قانون لسلامة الدواء، بالتعاون مع المعنيين بقطاع الدواء، ينظم عملية استيراد وتسعيرالدواء والمستلزمات الطبية والمستحضرات على اسس طبية ذات معايير عالمية ومنع الاحتكار والتخزين وإنشاء المختبر المركزي، وتشجيع الصناعة الوطنية".
 
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