كلام حادّ من نائب اشتراكي لنصرالله!

توجه النائب بلال عبدالله، عبر توتير، الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالقول: عفوا سماحة الأمين العام نحن حزب وتكتل لا نقدم اقتراحات قوانين للاستهلاك الأعلامي! انتظرنا الحكومة سنة لأن اقتراحنا يتطلب تعديلا دستوريا! تواصلنا مع الجميع ومن ضمنهم كتلتكم، ونشكر ونقدر الزملاء الموقعين معنا! وبالمناسبة مستشفى سبلين الحكومي الذي أحتضنه د حمد حسن، لم يستلم المازوت.

عفوا سماحة الأمين العام نحن حزب وتكتل لا نقدم اقتراحات قوانين للاستهلاك الأعلامي!

انتظرنا الحكومة سنة لأن اقتراحنا يتطلب تعديلا دستوريا!

تواصلنا مع الجميع ومن ضمنهم كتلتكم،

ونشكر ونقدر الزملاء الموقعين معنا!

وبالمناسبة مستشفى سبلين الحكومي الذي أحتضنه د حمد حسن،

لم يستلم المازوت — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 12, 2021