لبنان

كلام حادّ من نائب اشتراكي لنصرالله!

Lebanon 24
12-10-2021 | 01:33
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توجه النائب بلال عبدالله، عبر توتير، الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالقول: عفوا سماحة الأمين العام نحن حزب وتكتل لا نقدم اقتراحات قوانين للاستهلاك الأعلامي! انتظرنا الحكومة سنة لأن اقتراحنا يتطلب تعديلا دستوريا! تواصلنا مع الجميع ومن ضمنهم كتلتكم، ونشكر ونقدر الزملاء الموقعين معنا! وبالمناسبة مستشفى سبلين الحكومي الذي أحتضنه د حمد حسن، لم يستلم المازوت.
 
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