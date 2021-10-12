نحاس: الحكومة تحتاج للتحضير والتنفيذ من أجل إيجاد الحلول للمشاكل

اعتبر النائب نقولا نحاس أن الحكومة تحتاج الى التحضير والتنفيذ من أجل إيجاد الحلول للمشاكل، مشيراً إلى أن هناك جدية كبيرة بوضع أطر للحلول والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت نحاس إلى أنّ الدولة فقدت القدرة على العمل، لذلك يجب التخطيط السليم وتأمين القدرة اللازمة ثم التنفيذ، مؤكداً على أنه من المهم أن نصل الى نتيجة في أقرب وقت ممكن.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان وجود مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور يساعد في تعاطي الصندوق بليونة مع لبنان، أوضح نحاس أن "ذلك يمكن أن يساعد لجهة إعطاء النصائح فقط"، مؤكداً "ألّا تدخلات شخصية في عمل الصندوق، والوفد المفاوض من قبله يتأثر بالتوجيهات الأساسية من الصندوق".

ولفت الى أنه من الضروري أن يكون لبنان جاهزاً، واقعياً ومصمماً على الوصول بأسرع وقت الى تفاوض كافٍ وعميق مع الصندوق لوضع الاطار العام للاتفاقية بحلول نهاية العام الجاري.