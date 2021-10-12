لبنان

"اننا في وضع لا نحسد عليه"... كنعان:لن نخضع

Lebanon 24
12-10-2021 | 02:22
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أعلن النائب إبراهيم كنعان في انطلاق، خلوة الأولويات الانقاذية لتكتل لبنان القوي من دير القلعة بيت مري، أن "خلوة تنعقد في ظروف حرجة يمر بها الوطن والمجتمع، وهو ما يهدد الكيان ما لم تحدد الالويات الانقاذية وسبل تتفيذها".

وأشار في بداية خلوة التكتل، إلى "أننا في وضع لا نحسد عليه، وبالطبع لن نستسلم ولن نخضع، بل نضع الأولويات الانقاذية، ونسعى لعلاجها، من المال إلى الاقتصاد إلى الانتخابات وودائع اللبنانيين وانفجار المرفأ".

وأضاف كنعان، أنه "عندما تكون هناك إرادة نستطيع التحقيق، ومن دير القلعة بيت مري نقول مع فخامة الرئيس عون لدينا الإرادة، وإذا الشعب يوما أراد الحياة لابدّ أن يستجيب القدر".
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