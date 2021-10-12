سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)

سقطَ فرخ من السمك داخل شرفة منزل يعود لـ آل اليازجي في بلدة كرم عصفور في عكّار، ما تسبب بأضرار بسيطة بالممتلكات.



و من المُفترض أن "السمكة"، التي يزيد وزنها عن كيلوغراماً واحداً قد سقطت من فمِ طائر أثناء مروره من فوق البلدة.