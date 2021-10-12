لبنان

سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)

Lebanon 24
12-10-2021 | 03:04
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سقطَ فرخ من السمك داخل شرفة منزل يعود لـ آل اليازجي في بلدة كرم عصفور في عكّار، ما تسبب بأضرار بسيطة بالممتلكات. 

و من المُفترض أن "السمكة"، التي يزيد وزنها عن كيلوغراماً واحداً قد سقطت من فمِ طائر أثناء مروره من فوق البلدة.
 
 
 
المصدر: لبنان 24
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عكّار

سمك

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