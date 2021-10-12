"الى اللبنانين".... أسعار الغاز حسب صرف الدولار المتداول في الأسواق!

ناشد نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أنطوان يمين في بيان، وزير الطاقة وليد فياض "تحديد جدول جديد وإعطاء كل صاحب معمل حقه بجعالة وتحديد الأسعار حسب صرف الدولار المتداول في الأسواق".وأشار إلى أنه "بعد الإرباك الذي حصل في الاسواق وإقفال مراكز التعبئة الاسبوع الماضي، وكنا نأمل خيرا من معالي وزير الطاقة، وما زلنا نراهن عليه وعلى إنصافنا بأن يأخذ في الاعتبار أوجاع المعامل والخسائر التي يتكبدونها مع شركات الاستيراد من وراء إصدار الجداول السابقة واحتساب سعر الصرف غير الواقعي مع السعر المتداول يوميا".أضاف: "إننا نوجه له كتابنا هذا لكي يصار الى تحديد جدول جديد وإعطاء كل صاحب معمل حقه بجعالة وتحديد الأسعار حسب صرف الدولار المتداول في الاسواق".