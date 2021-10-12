لبنان

"الى اللبنانين".... أسعار الغاز حسب صرف الدولار المتداول في الأسواق!

Lebanon 24
12-10-2021 | 03:04
A-
A+
Doc-P-874118-637696304633454752.jpg
Doc-P-874118-637696304633454752.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشد نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أنطوان يمين في بيان، وزير الطاقة وليد فياض "تحديد جدول جديد وإعطاء كل صاحب معمل حقه بجعالة وتحديد الأسعار حسب صرف الدولار المتداول في الأسواق".

وأشار إلى أنه "بعد الإرباك الذي حصل في الاسواق وإقفال مراكز التعبئة الاسبوع الماضي، وكنا نأمل خيرا من معالي وزير الطاقة، وما زلنا نراهن عليه وعلى إنصافنا بأن يأخذ في الاعتبار أوجاع المعامل والخسائر التي يتكبدونها مع شركات الاستيراد من وراء إصدار الجداول السابقة واحتساب سعر الصرف غير الواقعي مع السعر المتداول يوميا".

أضاف: "إننا نوجه له كتابنا هذا لكي يصار الى تحديد جدول جديد وإعطاء كل صاحب معمل حقه بجعالة وتحديد الأسعار حسب صرف الدولار المتداول في الاسواق".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-12
08:48 | 2021-10-12
08:51 | 2021-10-12
09:57 | 2021-10-12
09:56 | 2021-10-12
09:51 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website