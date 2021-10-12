انتخابات نقابة مستخدمي شركة التموين في المطار في 28 الحالي

أعلنت نقابة وعمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للتموين في مطار بيروت الدولي في بيان، أنها ستجري انتخابات تكميلية لستة أعضاء جدد في 28 الحالي، من الثامنة صباحا لغاية الثانية ظهرا في مقر النقابة، على أن تقبل طلبات الترشيح اعتبارا من 11 الحالي ولغاية 25 الحالي، وفي حال عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات بتاريخ 5 تشرين الثاني المقبل في الوقت والتاريخ نفسه.