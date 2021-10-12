لبنان

انتخابات نقابة مستخدمي شركة التموين في المطار في 28 الحالي

Lebanon 24
12-10-2021 | 03:24
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 أعلنت نقابة وعمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للتموين في مطار بيروت الدولي في بيان، أنها ستجري انتخابات تكميلية لستة أعضاء جدد في 28 الحالي، من الثامنة صباحا لغاية الثانية ظهرا في مقر النقابة، على أن تقبل طلبات الترشيح اعتبارا من 11 الحالي ولغاية 25 الحالي، وفي حال عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات بتاريخ 5 تشرين الثاني المقبل في الوقت والتاريخ نفسه.
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