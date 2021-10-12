لبنان

خدمة جديدة لـOMT: تصريف الدولار إلى الليرة اللبنانية اختياريًا

Lebanon 24
12-10-2021 | 03:46
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تستمرّ OMT بتسديد التحاويل الواردة بالدولار نقدًا وحصرًا وتُعلن عن الخدمة الاختيارية الجديدة لتصريف الدولار الأمريكي إلى الليرة اللبنانية عبرOMT.

تُشكّل OMT وشركات تحويل الأموال مصدرًا أساسيًا للدولار النقدي في لبنان، وتؤكّد OMT التزامها بتسديد التحاويل الواردة بالدولار نقدًا وحصرًا.

يُقسّم زبائن شركات تحويل الأموال إلى من يريد الاحتفاظ بالعملة الصعبة من جهة، ومن يرغب بتصريف التحويل الوارد إليه جزئيًا أو بالكامل إلى الليرة اللبنانية من جهة أخرى.
إن شركة OMT وشركات تحويل الأموال لا تمارس أي عملية صرافة بالمطلق، ولكن وبهدف تدعيم الاحتياطي بالدولار الأمريكي، سمح مصرف لبنان لـOMT وشركات تحويل الأموال بالاستحصال على ترخيص صيرفة يُمكّنها فقط من شراء الدولار الأمريكي ممن يرغب من زبائنها وبيعه حصرًا لصالح مصرف لبنان، وذلك وفق سعر صرف يومي محدّد (للاطّلاع على سعر الصرف، omt.com.lb).
 
وعليه، ابتداءً من ١٢ تشرين الأول، سيصبح بإمكان من يرغب من زبائن OMT تصريف دولاراته الواردة اختياريًا عبر كافة مراكز شبكة OMT.

بحسب الآلية، يستلم زبون OMT التحويل الوارد من الخارج كالعادة بالدولار الأمريكي حصرًا ويحصل على إيصال خاص بهذه العملية. ثم تعرض OMT عليه خيار تصريف المبلغ بالكامل أو جزئيًا بحسب سعر الصرف اليومي المحدّد، وإذا رغب بالتصريف، يعطي المبلغ بالدولار لـOMT ويستلم القيمة المعادلة بالليرة اللبنانية، ويحصل على إيصال ثانٍ خاص بعملية التصريف.
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