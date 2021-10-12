"حريق الزهراني".... عقيقي نفى ما ورد في إحدى الصحف!

نفى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ما ورد في إحدى الصحف الصادرة صباح اليوم عن اعتراضه على تولي النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب التحقيق في حادث الحريق الذي شب في أحد خزانات الوقود في منشأة الزهراني، وأكد أن هذا الخبر عار من الصحة، وفق ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".