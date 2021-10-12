لبنان

تفاصيل حالة الطقس في لبنان.. هل بات موعد الأمطار قريباً؟

Lebanon 24
12-10-2021 | 04:18
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21,29)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب محلي كثيف على المرتفعات والطرق الجبلية وانخفاض بسيط في درجات الحرارة وتساقط لبعض الرذاذ.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

- درجات الحرارة على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:27 درجة.
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,39
- ساعة غروب الشمس:18,10
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