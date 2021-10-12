نصرالله يمهّد لمعركة سياسية كبرى!

لم يكن كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خارجا عن السياق العام الذي بدأه الحزب قبل مدة في ما يخص قضايا عدة اهمها قضية التحقيقات في مرفأ بيروت، لكن نقل الحديث السياسي الى هذا المستوى من التصعيد يوحي بالكثير.

ختم نصرالله امس النقاش في قانون الانتخاب، واذا كان قبوله بتصويت المغتربين قد عرف قبل أيام، الا ان اصراره على حصول الانتخابات في موعدها حسم الكثير من الجدال السياسي القائم، حتى انه فاجأ المراقبين بقبوله ب" الميغاسنتر".

كذلك مهد نصرالله للمرحلة الثانية من استقدام النفط الايراني التي من الواضح انها ستكون اوسع واكبر، وقد اوحى بذلك من خلال حديثه عن قضية التدفئة، لكن الاهم هو تصعيده في الملف الكهربائي.

بحسب مصادر مطلعة فان تصعيد نصرالله المرتبط بالعروض الكهربائية والمتزامن مع العروض الايرانية يوحي بأنه قد يلجأ في نهاية المطاف الى خطوات احادية مشابهة لخطوات استيراد المازوت الايراني، لكن في التوقيت المناسب، اذ إن الحزب يحاول تجنب تكريس واقع فيدرالي في البلد.

اما التصعيد الكبير فكان بوجه القاضي طارق البيطار، اذ اكمل الامين العام للحزب ما بدأه سابقا، ووضع مهلة زمنية، لا تتعدى الايام، لحل قضية المحقق العدلي عبر الاطر المؤسساتية والدستورية.

كلام نصرالله يوحي بأنه سينقل الاشتباك السياسي الى داخل مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة من اجل الوصول الى اتخاذ قرار سياسي واضح بعزل البيطار او ابعاده عن ملف تفجير المرفأ، وهو ما كان تحدث عنه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين.

تعتقد المصادر ان الحزب يعتبر ان احدى اهم الاوراق التي ستستخدم ضده وضد حلفائه في الانتخابات المقبلة هي قضية انفجار المرفأ وذلك للتأثير على الرأي العام ودفعه الى خيارات معينة،لذلك كان لا بد من حل سريع للقضية.

لقد كان خطاب الامين العام للحزب خطابا تمهيديا لخطابات اخرى مقبلة في خلال ايام او اسابيع، اذ سيكون التصعيد السياسي سمة واضحة لهذه الخطابات بالتوازي مع الكباش الكبير الحاصل مع الاميركيين حول قضايا عدة.