الغاز الاسرائيلي لن يصل الى لبنان لهذه الاسباب

اما وقد كثر الحديث حول الأهداف الاميركية من الموافقة على استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، والتي وضعها كثيرون في سياق دفع لبنان وسوريا إلى التطبيع غير المباشر مع إسرائيل ، خاصة وان هناك استحالة

في امكانية الفصل بين الغاز الاسرائيلي والغاز المصري، أكد العميد المتقاعد أمين حطيط ل "لبنان 24 "ان الآلية المعتمدة تنص على" ان الغاز سينقل من مصر عبر العقبة إلى الأردن فسوريا التي سوف تستقبله في درعا وتستخدمه للاستهلاك الداخلي السوري".

ويشير حطيط "إلى أن الكميات التي ستستملها سوريا وتستخدمها سوف يحصل مقابلها لبنان على الغاز الذي تملكه سوريا في خزانات حمص وبانياس، بحيث انه سيتسلم كميات مماثلة للكميات المماثلة التي استهلكت في الجنوب السوري". وهنا يقول حطيط" ان الغاز الاسرائيلي لن يصل الى لبنان،اما في ما خص سوريا فعليها ان تتأكد بنفسها من خطوط استجرار الغاز."