لبنان

الغاز الاسرائيلي لن يصل الى لبنان لهذه الاسباب

Lebanon 24
12-10-2021 | 04:45
A-
A+
Doc-P-874144-637696351639827406.jpg
Doc-P-874144-637696351639827406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اما وقد كثر الحديث حول الأهداف الاميركية من الموافقة على استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، والتي وضعها كثيرون  في سياق دفع لبنان وسوريا إلى التطبيع  غير المباشر مع إسرائيل ، خاصة وان  هناك استحالة

في امكانية الفصل بين الغاز الاسرائيلي والغاز المصري، أكد العميد المتقاعد أمين حطيط ل "لبنان 24 "ان الآلية المعتمدة تنص على" ان الغاز  سينقل من مصر عبر العقبة إلى الأردن فسوريا التي سوف تستقبله  في درعا وتستخدمه للاستهلاك الداخلي السوري".

ويشير حطيط "إلى أن الكميات التي ستستملها سوريا وتستخدمها  سوف يحصل مقابلها لبنان على الغاز الذي تملكه سوريا في خزانات حمص وبانياس، بحيث انه سيتسلم  كميات مماثلة للكميات المماثلة  التي استهلكت في الجنوب السوري". وهنا يقول حطيط" ان الغاز الاسرائيلي لن يصل الى لبنان،اما في ما خص سوريا فعليها ان تتأكد بنفسها من خطوط استجرار الغاز."

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-12
08:48 | 2021-10-12
08:51 | 2021-10-12
09:57 | 2021-10-12
09:56 | 2021-10-12
09:51 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website