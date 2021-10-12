تعليق التحقيق مجدداً بقضية انفجار المرفأ.. كف يد البيطار

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تبلّغ دعوى الردّ الجديدة المقدمة ضده من وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات الى أن تبت الغرفة الأولى في محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.