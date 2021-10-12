لبنان

مارون الصقر يواجه جرماً جديداً.. ما هو؟

Lebanon 24
12-10-2021 | 05:32
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إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على كل من مارون الصقر وأحمد الزين وسعد الله الصلح، وكل من يظهره التحقيق، بجرم تهريب بضائع وإحتكار وتبييض أموال ومخالفة قانون الجمارك، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة.
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مارون الصقر

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