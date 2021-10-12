مارون الصقر يواجه جرماً جديداً.. ما هو؟

إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على كل من مارون الصقر وأحمد الزين وسعد الله الصلح، وكل من يظهره التحقيق، بجرم تهريب بضائع وإحتكار وتبييض أموال ومخالفة قانون الجمارك، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة.