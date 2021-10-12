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لبنان
عون عرض مع وزير التربية انطلاقة العام الدراسي.. الحلبي: اتفقنا على تلبية ما أمكن من مطالب المعلمين
Lebanon 24
12-10-2021
|
05:40
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، وعرض معه انطلاقة العام الدراسي، ومطالب المعلمين، بالإضافة إلى أوضاع الجامعة اللبنانية.
وبعد اللقاء قال الوزير الحلبي: "تشرفت صباح هذا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، ووضعته في أجواء بدء العام الدراسي لهذه السنة، وأعلمته بالخطوات التنفيذية التي اتخذناها وتجاوب المعلمين معها. وقد كان مرتاحا جدا الى بدء العام الدراسي. وتداولنا كذلك مطالب المعلمين والمتعاقدين، والمدارس الخاصة والمدارس الرسمية. وكانت لنا جولة أفق اتفقنا في خلالها على تعجيل بعض الخطوات التي تستوجب إجراءات تدريبية معينة، بغية توفير المستلزمات الضرورية ان كان للقطاع الرسمي وتلبية ما امكن من مطالب المعلمين وبدل النقل والمنح الاجتماعية التي كانت هي موضوع تداول، وكذلك للمتعاقدين.
كما بحثنا في إقرار مشروع قانون الخمسمئة مليار ليرة المتصل بين العام والخاص، بنسبة 350 مليار ليرة للقطاع الخاص، و150 مليار ليرة للقطاع الرسمي، بما يؤمن ويوفر مستلزمات هذه السنة ونتوصل بنهايتها الى عام دراسي آمن وناجح مع جميع الخطوات المرافقة لذلك".
اضاف: "بحثنا أيضا مع فخامة الرئيس في موضوع الجامعة اللبنانية، وكانت وجهات نظرنا متفقة على ضرورة تعزيز هذه الجامعة ودورها في المرحلة المقبلة. وان شاء الله سيكون موضوع تعيين رئيس الجامعة اما اليوم واما الأسبوع المقبل على جدول اعمال مجلس الوزراء".
الرئيس العام للرهبانية المخلصية
إلى ذلك، استقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان ديب والمطران المنتخب لأبرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك الأب ميلاد الجاويش المخلصي، والقيم العام للرهبنة الأب المدبر جيلبير وردى.
وخلال اللقاء وجه الأرشمندريت ديب دعوة الى الرئيس عون لحضور الرسامة الأسقفية للمطران الجديد التي ستقام يوم السبت 30 تشرين الأول 2021 في دير المخلص في جون الشوف، والتي سيحتفل بها بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الأول.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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