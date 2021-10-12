الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 13، 26، و27 /10 /2021 اعتبارا من الساعة 8,00 ولغاية الساعة 16,00 بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـ حامات وحقل تدريب تم رطيبة يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.وصدر بيان آخر اعلنت فيه ان " وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 1/ 10/ 2021 ولغاية 31/ 10/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان ثالث، افادت "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 11 / 10 / 2021 ولغاية 15 / 10 / 2021 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس يتخللها استعمال ذخيرة حية".