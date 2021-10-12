وثيقة أمنية خطيرة.. مواد سامة تهدّد عناصر "قوى الأمن" (صورة)

حصلعلى وثيقة أمنية صادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتحديداً من سرية زغرتا، وتنصّ على وجود معلومات حول احتمال قيام أشخاص بوضع مواد سامة في القهوة أو المشروبات الساخنة التي يحتسيها العناصر من الكيوسكات وأكشاك بيع القهوة المنتشرة على طول الأوتوستراد الساحلي.وجاء في نص البرقية المعممة إلى المراكز الأمنية بتاريخ 10/10/2021: "ورد اتصالٌ هاتفي من غرفة عمليات المديرية عن وجود معلومات حول احتمال قيام أشخاص بوضع مادة مسمة في القهوة أو المشروبات الساخنة التي يحتسيها العناصر من الكيوسكات وأكشاك بيع القهوة المنتشرة على طول الأوتوستراد الساحلي. لذلك، يطلب إليكم التعميم والتنبيه على عناصركم عدم احتساء القهوة أو المشروبات المذكورة من تلك الأكشاك المنتشرة على الطرقات العامة والأوتوستراد الدولي".