المولوي يكشف حقائق عن كلفة الانتخابات وتمويلها.. هذا ما قاله





وعما إذا كان الأمر طبيعيا أن يلتقي الصهر بدل الرئيس، قال: "هذا الأمر ليس عندي. كان الرئيس نجيب ميقاتي بعد الجولة الثالثة عشرة من اللقاءات يريد أن يدور الزوايا وأن يصل إلى تأليف حكومة توقف النزف في لبنان. لم ألتق الرئيس عون سابقا ولا مستشاره سليم جريصاتي ولا أحد من فريقه، ربما أرادوا التعرف إلي".



وكرر وزير الداخلية أكثر من مرة أنه يريد أن "تكون الداخلية مؤسسة داخل السياسة، لا سياسة داخل المؤسسة"، وأنه يريد أن يكون من "فئة الحياد الإيجابي وسيعمل بكل طاقته كما عمل في القضاء حتى الـ12 ليلاً لحل مشاكل المواطنين والعسكر". أكد وزير الداخلية بسام مولوي في حديث إلى جريدة "السهم" ردا على سؤال عن لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في الرابية وليس في اللقلوق"، أن "اللقاء حصل بطلب من دوائر القصر الجمهوري، واعتقدت أنهم يقصدون لقائي مع رئيس الجمهورية ميشال عون لكنهم طلبوا أن التقي جبران"، وأضاف: "هنا سارعت حينها إلى الاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقبل أن أذكر الموضوع بالتفصيل سبقني دولته ليسأل: جبران يريد أن يلتقي بك؟ التق به مش مشكل. تحدثنا في العموميات، لم يكن يعرفني ولم يكن الموضوع فحص دم لي".وعما إذا كان الأمر طبيعيا أن يلتقي الصهر بدل الرئيس، قال: "هذا الأمر ليس عندي. كان الرئيس نجيب ميقاتي بعد الجولة الثالثة عشرة من اللقاءات يريد أن يدور الزوايا وأن يصل إلى تأليف حكومة توقف النزف في لبنان. لم ألتق الرئيس عون سابقا ولا مستشاره سليم جريصاتي ولا أحد من فريقه، ربما أرادوا التعرف إلي".وكرر وزير الداخلية أكثر من مرة أنه يريد أن "تكون الداخلية مؤسسة داخل السياسة، لا سياسة داخل المؤسسة"، وأنه يريد أن يكون من "فئة الحياد الإيجابي وسيعمل بكل طاقته كما عمل في القضاء حتى الـ12 ليلاً لحل مشاكل المواطنين والعسكر".

وحول ملف الانتخابات النيابية، قال المولوي: "الوزير والوزارة وموظفون في الدولة وعددهم نحو 15 ألفا سيكونون جاهزين لإجرائها. وقعت مع وزير الخارجية لبحث مسألة انتخاب اللبنانيين غير المقيمين. والمادة 124 من القانون 44 على 2017 التي تقول: "تحدد دقائق تطبيق هذا القانون (انتخاب غير المقيمين) في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. سأحمل هذا الاقتراح الى مجلس الوزراء قبل بدء العقد العادي لمجلس النواب الذي يكون في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول الحالي، أي في 19 منه. سأكون جاهزا للتحضير للانتخابات ولإجرائها في أي وقت يقره مجلس النواب. لن أدخل رأيي في القانون بل سأحاول أن أكون موضوعيا إلى النهاية".