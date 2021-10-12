لبنان

اجتماع تنسيقي في وزارة الزراعة بحث في واقع اسواق الخضر والفاكهة

Lebanon 24
12-10-2021 | 06:17
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عقد اجتماع تنسيقي في وزارة الزراعة بحث في واقع اسواق الخضر والفاكهة في لبنان، ضم المدير العام للزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، رئيس نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق سهيل المعبي، رئيس نقابة مستوردي الخضر والفاكهة نعيم خليل، نقيب تجار الخضر والفاكهة بالجملة في بيروت محمد القيسي وامين سر النقابة علي فاضل ورئيس نقابة تجار الخضر والفاكهة بالجملة في سن الفيل ايلي معلوف، جرى خلاله التواصل مع الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية الى الاسواق الخارجية، ومع المدير العام للنقل احمد تامر لتسهيل الترانزيت الى الدول العربية والخليجية وحل مشكلة الرسوم.

واوصى المجتمعون وفق بيان، ب"العمل على تفعيل الاسواق الشعبية بهدف ضبط الاسعار، تسليم نشرة يومية من قبل اسواق الجملة الى وزارة الاقتصاد، ابراز فاتورة عن كل عملية شراء وتسليمها الى تجار المفرق، بالاضافة الى اجراء جولات تفقدية دورية بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين المتلاعبين بالاسعار من قبل مصلحة حماية المستهلك وارسالها الى القضاء المختص".
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