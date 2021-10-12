"نيترات الامونيوم" في عرسال؟.. الجيش يوضح

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



إلحاقاً لبيانها السابق بتاريخ 5/ 10/ 2021، والمتعلق بالعثور على كمية من نيترات الأمونيوم في بلدة عرسال، وبنتيجة التحاليل المخبرية التي أجريت على العينات التي تم رفعها من المستودع تبين أنها أسمدة زراعية ولا تحتوي على أي مركبات كيميائية تدخل في تصنيع المتفجرات ولوازمها.