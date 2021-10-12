لبنان

بانتظار التسعيرة الجديدة.. مراكز بيع الغاز تقفل أبوابها في صيدا

Lebanon 24
12-10-2021 | 06:31
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أقفلت مراكز توزيع الغاز في صيدا أبوابها قبل قليل، وتوقفت عن البيع بانتظار التسعيرة الجديدة يوم غدٍ الأربعاء.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد تهافت عددٌ كبير من المواطنين على تعبئة القوارير قبل ارتفاع الأسعار من جديد، ولكن من دون أي جدوى. 

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