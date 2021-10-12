لجنة الاشغال أوصت الحكومة بحل أمور العقود القديمة

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر الخاص النائب فيصل الصايغ وعدد من النواب.كما حضر الجلسة وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضي عبد الرضا ناصر، رئيس ادارة المناقصات الدكتور جان علية، ممثلة وزارة المالية مديرة الصرفيات رانيا دياب، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور، نقيب المقاولين مارون الحلو وعضو النقابة عبدو سكرية.اثر الجلسة، قال النائب نجم: "عقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم في حضور معالي وزير الاشغال وممثل عن وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة القاضي بدران الاستاذ جان العلية وممثل عن مجلس الانماء والاعمار الاستاذ ابراهيم شحرور ونقيب المقاولين مارون الحلو، وفي حضور عدد كبير من النواب، كان الموضوع حول العقود القائمة والعقود الجديدة التي ستعقد. وأصدرنا توصية نطلب فيها من الحكومة وفي أقرب وقت ممكن ان تحل امور هذه العقود المتوقفة، لانه اذا لم تحل امورها نحن سنذهب الى مكان من سيء الى اسوأ. الوزارات لا تستطيع تلزيم عقود جديدة قبل ان تنتهي العقود القديمة. هناك تمن على الحكومة ككل، قبل كل شيء حصر العقود القديمة لنعرف ماذا لدينا، عقود غير منفذة وما انجز منها، ومن ثم انهاء كل العقود غير القابلة للتنفيذ ووضع آلية جديدة لتنفيذ العقود وختم العقود القديمة".