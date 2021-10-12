لبنان

عرض دولارات بحجة أنها مجمدة بهدف استدراج الضحايا وسلبهم أموالهم!

Lebanon 24
12-10-2021 | 07:02
A-
A+
Doc-P-874198-637696443749697009.jpg
Doc-P-874198-637696443749697009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ 10-10-2021 وفي مدينة زحلة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:

ح. م. (من مواليد عام 1993، لبناني)
لقيامه بعرض دولارات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّها "دولارات مجمّدة" في بعض الدول ولكنها تُصرف في السوق اللبنانية، وذلك بهدف استدراج الضحايا وسلبهم أموالهم.

كما تبين انه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم احتيال وترويج عملة مزيفة، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب وابتزاز وتهويل.

لــذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص تعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في قصر عدل زحلة، أو الاتصال على الرقم 807063-08 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-12
08:48 | 2021-10-12
08:51 | 2021-10-12
09:57 | 2021-10-12
09:56 | 2021-10-12
09:51 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website