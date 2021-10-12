الخليل لميقاتي: الوقت المتاح امام الحكومة أصبح محدودا

دولةالرئيس ميقاتي أن الوقت المتاح للحكومة لتنتتج خلاله اصبح محدودا وعليها أن تكون قد انهت مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي ومعالجةملف الكهرباءبدلا من التلهي بالتعيينات والتشكيلات.أن عدم إنهاء هذين الملفين يعني فشل الحكومةللتأسيس لمواجهةالمصاعب المعيشيةوالاقتصاديةالتي يعيشها الشعب pic.twitter.com/0rjOEV0yhu
— Anwar El-khalil (@AnwarElkhalil) October 11, 2021
دولةالرئيس ميقاتي أن الوقت المتاح للحكومة لتنتتج خلاله اصبح محدودا وعليها أن تكون قد انهت مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي ومعالجةملف الكهرباءبدلا من التلهي بالتعيينات والتشكيلات.أن عدم إنهاء هذين الملفين يعني فشل الحكومةللتأسيس لمواجهةالمصاعب المعيشيةوالاقتصاديةالتي يعيشها الشعب pic.twitter.com/0rjOEV0yhu