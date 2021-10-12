الخليل لميقاتي: الوقت المتاح امام الحكومة أصبح محدودا

وجه النائب أنور الخليل عبر حسابه على "تويتر" رسالة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جاء فيها: "دولة الرئيس ميقاتي إن الوقت المتاح للحكومة لتنتج خلاله أصبح محدودا، وعليها أن تكون قد انهت مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي ومعالجة ملف الكهرباء بدلا من التلهي بالتعيينات والتشكيلات. إن عدم إنهاء هذين الملفين يعني فشل الحكومة للتأسيس لمواجهة المصاعب المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الشعب".

دولةالرئيس ميقاتي أن الوقت المتاح للحكومة لتنتتج خلاله اصبح محدودا وعليها أن تكون قد انهت مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي ومعالجةملف الكهرباءبدلا من التلهي بالتعيينات والتشكيلات.أن عدم إنهاء هذين الملفين يعني فشل الحكومةللتأسيس لمواجهةالمصاعب المعيشيةوالاقتصاديةالتي يعيشها الشعب pic.twitter.com/0rjOEV0yhu — Anwar El-khalil (@AnwarElkhalil) October 11, 2021