لبنان

الخليل لميقاتي: الوقت المتاح امام الحكومة أصبح محدودا

Lebanon 24
12-10-2021 | 07:20
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 وجه النائب أنور الخليل عبر حسابه على "تويتر" رسالة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جاء فيها: "دولة الرئيس ميقاتي إن الوقت المتاح للحكومة لتنتج خلاله أصبح محدودا، وعليها أن تكون قد انهت مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي ومعالجة ملف الكهرباء بدلا من التلهي بالتعيينات والتشكيلات. إن عدم إنهاء هذين الملفين يعني فشل الحكومة للتأسيس لمواجهة المصاعب المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الشعب".
 
 
 
 
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