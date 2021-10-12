لبنان

رياشي استقبلت سفيرة كندا واللقاء تناول سبل دعم برامج وخطط الوزارة

Lebanon 24
12-10-2021 | 07:30
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 استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي في مكتبها في الوزارة، السفيرة الكندية شانتال تشاستناي.

وشكل اللقاء" مناسبة تناول خلالها الطرفان مواضيع ذات إهتمام مشترك، لا سيما في مجالات دعم السفارة الكندية لوزارة التنمية في كل من برنامج زيادة الشفافية واستراتيجية مكافحة الفساد، كما وخطة تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات".


‎وكانت جولة أفق تناولت" المبادرات والإستراتيجيات الاصلاحية للحكومة الجديد،ة كما الاوضاع الراهنة في لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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