المولوي عرض ودرويش واقع طرابلس: المدينة بحاجة إلى الدولة وحضورها

زار النائب علي درويش وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مهنئاً، ومتمنياً له النجاح في مهمته "في ظل الأوضاع التي نعيشها والاستحقاق المقبل المتمثل بالانتخابات النيابية.



وأكد درويش "ثقته بالقاضي مولوي لما له من تاريخ وبقدرته على النجاح"، مشيراً إلى أنه بحث معه "تعزيز الوضع الأمني في طرابلس وتفعيل عمل المراكز التابعة للوزارة في خدمة ابناء مدينة طرابلس التي تحتاج إلى الدولة وحضورها".