عبدالله: نحتاج حكومة فاعلة ورشيقة

تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية والصحية ،وتحول حياة المواطنين إلى جحيم بفعل الغلاء الفاحش للأسعار وهزالة القدرة الشرائية،

لا يحتمل أنفراط عقد الحكومة أو شللها أو البطء في عملها...

نحتاج حكومة فاعلة ورشيقة،وليس حكومة تصريف أعمال من جديد !