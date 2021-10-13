لبنان

بين التنكة و"السرفيس".. "روحة بلا رجعة"

Lebanon 24
13-10-2021 | 03:15
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على وقع استمرار الارتفاع الكبير في سعر صفيحة البنزين، يتواصل ارتفاع سعر "السرفيس" والذي تخطت كلفته الـ20 الف ليرة داخل بيروت. وعلى الرغم من ان السلطة عمدت الى رفع تعرفة بدل النقل الى 24 الف ليرة الاّ ان هذا الأمر لم يعد كافياً اذ هذه التعرفة تسمح فقط بالذهاب الى العمل من دون ان تسمح بالعودة منه.

لبنان

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