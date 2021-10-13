دعوات على مواقع التواصل للتحرك الخميس تضامنا مع خليل

يتم التداول عبر مجموعات الواتساب بالبيان الاتي، علما ان اي موقف رسمي لم يصدر عن "حركة امل" في هدا الاطار.

وجاء في البيان الذي يوزع عبر منصات مواقع التواصل:

"بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نظراً لما تمرّ به البلاد من تداعيات لقرار القاضي بيطار الذي تخذ في حق الأخ علي حسن خليل.

سيكون هناك تحرك يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً أمام قصر العدل،

هذا التحرك مرتبط بما سيقرره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

الرجاء على الإخوة الحركيين أن يكونوا على كافة الجهوزية و المسؤولية أمام الله

وشكراً.

أمل بنصرلله و عودة الإمام السيد موسى الصدر و رفيقيه".