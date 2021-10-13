طليس: اضراب عام اذا لم يتم دعم قطاع النقل البري

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا طارئا، اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات.واصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه، الى ان طليس استهل الاجتماع بكلمة شرح فيها ما تم التوصل اليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حميه لدعم قطاع النقل البري، وتم اعداد مشروع متكامل من قبل وزير الاشغال.وتابع :"لقد قمنا بكل ما يلزم لدعم قطاع النقل البري من خلال مشروع وخطة نقل متكاملة، اليوم هناك جلسة لمجلس الوزراء تكملة لجلسة الأمس وأعتقد ان قضايا الناس في هذه الظروف هامة جدا وموضوع السائقين يتكامل مع المواطنين وهو اهم بكثير من أي موضوع اخر. لأن النقل العام هو اساس في الحركة الاقتصادية. موعد الجلسة عند الرابعة بعد ظهر اليوم واذا لم يقر دعم قطاع النقل البري وفقا للمشروع الذي أعده وزير الاشغال العامة والنقل، وعليه فاننا بانتظار جلسة اليوم. ونعلن من هذه اللحظة الاضراب العام والتحرك لقطاع النقل البري على كل الاراضي اللبنانية وتفويضنا بتحديد موعد التنفيذ الذي لن يتعدى الاربعاء المقبل 20 تشرين الاول الجاري، على أن يعقد مؤتمر صحافي من صباح بعد غد الجمعة 15 تشرين الاول في مقر الاتحاد العمالي العام للأعلان عن موعد تنفيذ الاضراب والتحرك والاعتصامات على كافة الاراضي اللبنانية".من جهته، قال رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس: "لم نتخذ قرارات سلبية في السابق لوجود حكومة تصريف أعمال، ولكن اليوم لدينا حكومة ورئيسها قوي ولدينا وزراء معنيون يعلمون كل مشاكلنا ومطالبنا المحقة. اننا لا نطالب لنا بل للشعب اللبناني الذي لم يعد بأستطاعته التحمل، لذلك ندعو الى اقرار الخطة التي توصلنا اليها مع وزير الاشغال، وأعلن الاستعداد لتنفيذ الاضراب".وأعلن الأمين العام للسائقين العموميين علي محي الدين رفضه لما يتعرض له قطاع النقل البري. وطالب باقرار الخطة لأنها تعطي الحق لهذا القطاع الذي هو اساسي"، مؤكدا ان "أمام هذه الحكومة مسألة اساسية عليه اقرارها لأنصاف هذا القطاع".