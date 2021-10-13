عون تابع حادثة سقوط طائرة التدريب قبالة حالات.. واستقبل عطاالله وعبد الصمد

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسة مجلس الوزراء التي ستتابع النظر في المواضيع التي طرحت في جلسة الامس، اضافة الى عرض الوزراء لبرامج عملهم في وزاراتهم.الى ذلك استقبل الرئيس عون وزيرة الاعلام السابقة منال عبد الصمد التي شكرته على الدعم الذي لقيته منه خلال توليها المسؤولية الوزارية.وسلمت عبد الصمد الرئيس عون تقريرا تضمن ابرز ما تحقق في وزارة الاعلام خلال الحكومة الماضية والمشاريع التي اعدتها والتي تحتاج الى متابعة من الحكومة الجديدة.واستقبل الرئيس عون النائب جورج عطاالله واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة الكورة والمشاريع الانمائية فيها.متابعة سقوط الطائرةالى ذلك تابع رئيس الجمهورية تفاصيل حادثة سقوط طائرة التدريب المدنية في البحر قبالة بلدة حالات، وطلب الى الاجهزة المعنية تركيز الجهود للبحث عن الطائرة والراكبين اللذين كانا على متنها.