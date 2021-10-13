لبنان

مولوي عرض الاوضاع مع طرابلسي

Lebanon 24
13-10-2021 | 09:30
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر اليوم، النائب عدنان طرابلسي، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد.
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بسام مولوي

عدنان طرابلسي

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