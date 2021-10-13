لحود: الوزارة تعمل على مساعدة تسويق زيت الزيتون ورعايته في الأسواق

زار المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود بلدة عبرا - شرق صيدا، حيث تفقد مشروع "بستان الزيتون"، يرافقه صاحبه المهندس وليد مشنتف، الذي أطلعه على مشروعه الذي يضم نحو 5000 شجرة زيتون تم زرعها قبل 10 سنوات وتنتج حاليا زيتا متميزا .وتحدث لحود فقال: "بتوجيهات الوزير الدكتور عباس الحاج حسن، نعمل على مساعدة المزارعين والمنتجين في رعاية زيت الزيتون اللبناني وتسويقه في الأسواق المحلية والخارجية".وأضاف: "لقد استطاع هذا القطاع أن يفرض نفسه في كل المعارض الدولية ولدى كل الجاليات اللبنانية لأنهم يراعون في عملهم التطور الدائم في المواصفات ويتعاونون مع وزارة الزراعة، وهذا التعاون المستمر والتكامل ما بين القطاعين العام والخاص أساسي للنجاح، ولعب المهندس مشنتف دورا كبيرا لتحقيقه ."وتابع: "بتوجيهات وزير الزراعة، تعمل الوزارة على مساعدة تسويق زيت الزيتون ورعايته في الأسواق المحلية والخارجية، والتي ستكون لنا فيها محطات كثيرة منها الأسبوع اللبناني في إكسبو دبي من 14 حتى 18 شباط 2022، حيث سيتم عرض منتجات عدة، منها زيت الزيتون وأنواع أخرى، وكل ذلك بهدف إظهار نوعية المنتج اللبناني ومواصفاته".وأردف: "إن الوزارة ستنظم هذه السنة أياما احتفالية تبدأ في 26 تشرين الثاني بمناسبة اليوم العالمي للزيتون، وسنحتفل به في لبنان، بالتنسيق مع مزارعي الزيتون ومنتجي زيت الزيتون".من جهته، تحدث مشنتف فشكر ل"لحود زيارته"، وقال: "إن هذه الزيارة تشكل بالنسبة إلينا سندا كمزارعين، ونتطلع دائما إلى مواكبتنا ودعمنا في المشاريع الزراعية التي ننفذها".