لبنان

دياب عاد مساء اليوم إلى بيروت

Lebanon 24
13-10-2021 | 16:39
A-
A+
Doc-P-874762-637697653206346257.jpg
Doc-P-874762-637697653206346257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد الرئيس الدكتور حسان دياب إلى بيروت مساء اليوم آتيا من الولايات المتحدة الأميركية التي أمضى فيها نحو شهر، في زيارة ولديه اللذين يتابعان دراستهما هناك.
مواضيع ذات صلة
قبل موعد استجوابه.. هل غادر دياب لبنان إلى أميركا؟
lebanon 24
14/10/2021 01:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم بصدد مغادرة لبنان.. من سيكلف دياب؟
lebanon 24
14/10/2021 01:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب يطلب الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي
lebanon 24
14/10/2021 01:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان
lebanon 24
14/10/2021 01:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24

دياب

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:59 | 2021-10-13
17:21 | 2021-10-13
17:05 | 2021-10-13
16:58 | 2021-10-13
16:49 | 2021-10-13
16:44 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website