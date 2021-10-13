الصراع الأميركي الايراني قد يتصاعد في لبنان خلال الأسابيع المقبلة

لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" أن "تصعيد الاشتباك السياسي الذي يقوده "حزب الله"، ضد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في الوقت الحاضر، وتسببه بتجميد جزئي لعمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي، لم تلتقط أنفاسها بعد، وبالكاد تبدأ، بالمباشرة في تنفيذ مهامها المرسومة لحل الازمات المشاكل التي تواجه اللبنانيين، انما يتزامن مع التحرك اللافت للولايات المتحدة الأميركية، باتجاه لبنان والمنطقة، في ضوء الزيارة التي ستقوم بها مساعدة وزير الخارجية فكتوريا نيولاند الى لبنان قريبا، وبعدها الموفد المكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية".وأشارت الى انه "برغم السبب الذي يتذرع به الحزب اعلاميا، وجماهيريا، لازاحة المحقق من منصبه، بدواعي الاستنسابية والتسييس وما شابه ذلك، الا ان هذه الحملات الممنهجة، تخفي وراءها، هدفا ابعد من ازاحة المحقق، وهو محاولة عرقلة مفاعيل تحركات واشنطن بلبنان، وحصر مفاعيلها بحدود ضيقة، وتحت مراقبة ومرمى الحزب".وتوقّعت ان "يتصاعد الصراع الاميركي الايراني في لبنان والمنطقة، في غضون الاسابيع المقبلة، ريثما يتبين منحى هذا الصراع، واتجاهه، ولا سيما ما يتعلق بملف مفاوضات الملف النووي الايراني".