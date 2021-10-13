29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
البحث مستمر عن مخارج لوقف "استنسابية" البيطار
Lebanon 24
13-10-2021
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار" ان المخارج التي جرى التداول بها حتى مساء أمس لموضوع القاضي طارق البيطار لم تتجاوز فكرة التوافق على آليّة لا تحقق هدف وقف الاستنسابية، ما استدعى مزيداً من البحث وتأجيل جلسة الحكومة أمس. وكان الجميع يترقّب قرار رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد بشأن الدعوى الجديدة لرد القاضي البيطار. إلا أنه لم ينجح في عقد جلسته أمس لعدم توفر النصاب بسبب غياب العضو رنا عويدات التي يعتقد أنها ستعلن اليوم تنحّيها عن القضية. وسط أجواء توحي بأن عيد يستعد لإصدار قرار برد طلب المدعى عليهم.
ومعلوم أن هناك ثلاث دعاوى مقدمة ضد البيطار أمام محكمة التمييز، ارتياب مشروع ودفوع شكلية وطلبات رد. ولذا يجب أن يكون هناك قضاة قادرون على اتخاذ موقف جريء، بدل التهرب من المسؤولية بحجة عدم الصلاحية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الوزير علي حسن خليل الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية قد يتقدم في اليومين المقبلين بطلب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد الجهة القضائية التي لها صلاحية البتّ بالدعاوى المقدّمة ضد البيطار.
الى ذلك، طُرح على وزير العدل هنري خوري الطلب الى مجلس القضاء إعادة النظر في تكليف القاضي البيطار وتسمية خليفة له، أو تقديم ضمانات لاحترام الآليات القانونية والدستورية لمنع التورط في أي استثمار سياسي للملف. وطرح مخرج آخر قد يكون صعب التحقيق، وهو مبادرة مجلس الوزراء الى استرداد الملف من أصله من المجلس العدلي وإحالته الى محاكم أخرى تحترم أصول المحاكمات والاختصاصات.
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
09:30 | 2021-10-13
13/10/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية
Lebanon 24
هل ستقفل المدارس غدًا؟... هذا ما أعلنته وزارة التربية
14:01 | 2021-10-13
13/10/2021 02:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
13:49 | 2021-10-13
13/10/2021 01:49:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اتجاه لالغاء التظاهرات غدا
Lebanon 24
اتجاه لالغاء التظاهرات غدا
07:26 | 2021-10-13
13/10/2021 07:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج التراب في إيديهم يتحول الى ذهب.. تعرفوا اليهم
Lebanon 24
5 أبراج التراب في إيديهم يتحول الى ذهب.. تعرفوا اليهم
09:20 | 2021-10-13
13/10/2021 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:40 | 2021-10-14
لليوم الثاني الجيش قبالة حالات.. هذا ما يجري (صور)
03:37 | 2021-10-14
القرم التقى مسؤولين من البنك الدولي: تشديد على الإصلاحات
03:32 | 2021-10-14
لا إستقرار بسعر ربطة الخبز؟
03:28 | 2021-10-14
حاتم ماضي: دور مجلس الوزراء ينتهي عند حد إحالة أي قضية الى المجلس العدلي
03:19 | 2021-10-14
مواقع التواصل "مولعة".. البيطار يقسم المدوّنين
03:15 | 2021-10-14
نائب يزعج "حزب الله"
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
14/10/2021 10:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
14/10/2021 10:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
14/10/2021 10:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact