مشكلة أشقاء في مستشفى رحال ضحيتها المدير الطبي

أفادت معلومات خاصة للبنان ٢٤ أن الإشكال الذي حصل في مستشفى رحال امس سببه إشكالات سابقة بين الأشقاء إذ إن هناك دعاوى قضائية بين د. رياض رحال الذي يديرها مع أشقائه حول ملكية المستشفى، ومؤخرا تمكن أشقاء د. رياض من الفوز بالدعوى الأخيرة.إثر ذلك دخل أشقاء د. رياض الى المستشفى لطرد د. ياسر طعوم المدير الطبي في مستشفى رحال، فحصل اشكال معهم حيث اعتدوا عليه.وعلم ان هناك محاولات للصلح بينهم.