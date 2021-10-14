لبنان

عبدالله: لتأمين كل مستلزمات ومقوّمات تطوّر "الجامعة اللبنانية"

Lebanon 24
14-10-2021 | 01:21
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غرد عضو اللقاء الديمقراطي،النائب بلال عبد الله عير حسابه على تويتر كاتباً: "في ظل تراجع قدرة اللبنانيين على دفع أقساط الجامعات الخاصة،أو تحمل كلفة التعليم في الخارج ،أصبحت الجامعة اللبنانية الوطنية المكان المتاح للتحصيل العلمي لأكبر شريحة من الشعب اللبناني. "
واضاف:"مطلوب تأمين كل مستلزمات ومقومات تطور هذا الصرح، وتمكينه من استيعاب أكبر عدد ممكن من طلابنا !"
 
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