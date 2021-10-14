"التيار" يتحضر.. هذا ما سيحصل السبت

يتحضر "التيار الوطني الحر " للاحتفال الذي يقيمه يوم السبت المقبل، في ذكرى 13 تشرين، وفي هذا الاطار، بدأت الاتصالات المركزية مع جميع المنتسبين الى "التيار "لتأمين أكبر حشد ممكن، خصوصاً وان الاحتفال يعتبر بمثابة شد عصب ل" التيار" عقب موجة الانتقادات الكبيرة التي طالته في الفترة السابقة.