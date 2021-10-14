لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

Lebanon 24
14-10-2021 | 03:09
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيانات التالية:

"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 17، 23، 24، 29، 30 /10 / 2021 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

"بتاريخ 14 / 10 / 2021 ما بين الساعة 10.15 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عمرا".

"بتاريخ 14 / 10 / 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات التالية: يارون، طير حرفا، مروحين، الضهيرة، مركبا، عرب اللويزة، حولا".

"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 14 / 10 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 13، 26، و27 /10 /2021 اعتبارا من الساعة 8,00 ولغاية الساعة 16,00 بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش ـ حامات وحقل تدريب تم رطيبة يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 1/ 10/ 2021 ولغاية 31/ 10/ 2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 11 / 10 / 2021 ولغاية 15 / 10 / 2021 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري- كفرفالوس يتخللها استعمال ذخيرة حية.
 
 
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