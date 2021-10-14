اليسا في مواجهة شربل خليل.. وهذا موعد الجلسة

حدد القاضي المنفرد الجزائي في جونيه جورج حبيقه جلسة بتاريخ 12/11/2021 للنظر بدعوى القدح والذم المقامة من الفنانة إليسا، بواسطة وكيلها المحامي الآن ليشع الخوري، ضد المخرج شربل خليل.