لبنان

اليسا في مواجهة شربل خليل.. وهذا موعد الجلسة

Lebanon 24
14-10-2021 | 04:24
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حدد القاضي المنفرد الجزائي في جونيه جورج حبيقه جلسة بتاريخ 12/11/2021 للنظر بدعوى القدح والذم المقامة من الفنانة إليسا، بواسطة وكيلها المحامي الآن ليشع الخوري، ضد المخرج شربل خليل.
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