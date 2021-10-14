ميقاتي يستقبل نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية

يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا والوفد المرافق في السراي الكبير.