لبنان

ميقاتي يستقبل نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية

Lebanon 24
14-10-2021 | 05:23
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا والوفد المرافق في السراي الكبير.
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الحكومة

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