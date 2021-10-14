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لبنان
ميقاتي يستقبل نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية
Lebanon 24
14-10-2021
|
05:23
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا والوفد المرافق في السراي الكبير.
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نجيب ميقاتي
الحكومة
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