لبنان

​ الطيونة والرصاص... والجيش يحضن الأطفال (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-10-2021 | 07:07
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في ظل الاشتباكات العنيفة الدائرة في منطقة الطيونة، يبدو الاطفال ولاسيما تلامذة المدارس ضحية "حروب الكبار".

وفي آخر الصور التي تناقلها الناشطون، يظهر أحد عناصر الجيش وهو يقوم باجلاء أحد التلاميذ وسط استمرار الاشتباكات والرصاص.
 
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