​ الطيونة والرصاص... والجيش يحضن الأطفال (صورة)

في ظل الاشتباكات العنيفة الدائرة في منطقة الطيونة، يبدو الاطفال ولاسيما تلامذة المدارس ضحية "حروب الكبار".



وفي آخر الصور التي تناقلها الناشطون، يظهر أحد عناصر الجيش وهو يقوم باجلاء أحد التلاميذ وسط استمرار الاشتباكات والرصاص.