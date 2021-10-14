لبنان

ميقاتي: الجيش حامي الحمى وهذا ما تجّلى اليوم

Lebanon 24
14-10-2021 | 07:33
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أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " ان الجيش حامي الوطن ليس شعارا نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلّى اليوم في التصدي للاحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة".
وقال " الجيش ماض في اجراءاته الميدانية  لمعالجة الاوضاع واعادة بسط الامن وازالة كل المظاهر المخلة بالامن وتوقيف المتورطين في هذه الاحداث واحالتهم على القضاء المختص". 
وكان الرئيس ميقاتي انتقل بعد ظهر اليوم  الى مقر وزارة الدفاع حيث استقبله وزير الدفاع الوطني  موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ، ثم انتقلوا الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع من قائد الجيش واعضاء مجلس القيادة.
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