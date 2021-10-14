التاريخ يعيد نفسه! (صورة)



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنطقة الطيونة تعود للعام 1975 تظهر مجموعة من المسلحين والاسلحة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت، وقد ترافقت الصورة مع مجموعة تعليقات تمنى المتابعون من خلالها الا يعيد التاريخ نفسه معبرين عن رغبتهم بالعيش في سلام وأمان.