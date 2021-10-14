بعد أحداث اليوم.. "أمل" تنعى ضحاياها

نعت قيادة حركة "أمل" الى "جماهيرها المؤمنة الصابرة شهداء الغدر، الشهيد مصطفى منير زبيب، الشهيد حسن محمد صبحي مشيك والشهيد حسن جميل نعمة، والذين قضوا خلال المشاركة في التظاهرة السلمية المطالبة بالعدالة والحقيقة وعدم تسييس التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت".
ونشرت الحركة في بيانها نبذة عن شهدائها وجاء فيها:
- الشهيد مصطفى منير زبيب
من مواليد بلدة النميرية 1995
تولى العديد من المسؤوليات الحركية آخرها نائب المسؤول التنظيمي والمسؤول الثقافي في شعبة بلدة النميرية.
انتسب إلى الحركة منذ العام 2007
- الشهيد حسن محمد صبحي مشيك
من مواليد قرية رماسا عام 1992
متأهل وله ولدان
انتسب الى الحركة منذ عام 2006
- الشهيد حسن جميل نعمة
من مواليد افريقيا عام 1964
متأهل وله ثلاثة اولاد
انتسب الى الحركة منذ الانطلاقة
وختم بيان النعي: "تعاهد الحركة جماهيرها وأهالي الشهداء بالعمل لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة التحقيقات لتوقيف المتورطين المرتبطين بهذا العمل الآثم والجبان".