بعد أحداث اليوم.. "أمل" تنعى ضحاياها

نعت قيادة حركة "أمل" الى "جماهيرها المؤمنة الصابرة شهداء الغدر، الشهيد مصطفى منير زبيب، الشهيد حسن محمد صبحي مشيك والشهيد حسن جميل نعمة، والذين قضوا خلال المشاركة في التظاهرة السلمية المطالبة بالعدالة والحقيقة وعدم تسييس التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت".ونشرت الحركة في بيانها نبذة عن شهدائها وجاء فيها:- الشهيد مصطفى منير زبيبمن مواليد بلدة النميرية 1995تولى العديد من المسؤوليات الحركية آخرها نائب المسؤول التنظيمي والمسؤول الثقافي في شعبة بلدة النميرية.انتسب إلى الحركة منذ العام 2007- الشهيد حسن محمد صبحي مشيكمن مواليد قرية رماسا عام 1992متأهل وله ولدانانتسب الى الحركة منذ عام 2006- الشهيد حسن جميل نعمةمن مواليد افريقيا عام 1964متأهل وله ثلاثة اولادانتسب الى الحركة منذ الانطلاقةوختم بيان النعي: "تعاهد الحركة جماهيرها وأهالي الشهداء بالعمل لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة التحقيقات لتوقيف المتورطين المرتبطين بهذا العمل الآثم والجبان".