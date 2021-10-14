لبنان

بري تلقى اتصالات تعزية من عون وجنبلاط ومن قيادات سياسية وروحية

Lebanon 24
14-10-2021 | 12:15
A-
A+
Doc-P-875131-637698372103467995.jpg
Doc-P-875131-637698372103467995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات معزية بالشهداء الذين سقطوا اليوم، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومن عدد من القيادات السياسية والروحية.
 
ونعت قيادة حركة "أمل" الى "جماهيرها المؤمنة الصابرة شهداء الغدر، الشهيد مصطفى منير زبيب، الشهيد حسن محمد صبحي مشيك والشهيد حسن جميل نعمة، والذين قضوا خلال المشاركة في التظاهرة السلمية المطالبة بالعدالة والحقيقة وعدم تسييس التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت".
 
ونشرت الحركة في بيانها نبذة عن شهدائها وجاء فيها:

- الشهيد مصطفى منير زبيب

من مواليد بلدة النميرية 1995
 تولى العديد من المسؤوليات الحركية آخرها نائب المسؤول التنظيمي والمسؤول الثقافي في شعبة بلدة النميرية.
انتسب إلى الحركة منذ العام 2007

- الشهيد حسن محمد صبحي مشيك

من مواليد قرية رماسا عام 1992 
متأهل وله ولدان
انتسب الى الحركة منذ عام 2006

- الشهيد حسن جميل نعمة 

من مواليد افريقيا عام 1964 
متأهل وله ثلاثة اولاد 
انتسب الى الحركة منذ الانطلاقة

وختم بيان النعي: "تعاهد الحركة جماهيرها وأهالي الشهداء بالعمل لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة التحقيقات لتوقيف المتورطين المرتبطين بهذا العمل الآثم والجبان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2021-10-14
11:23 | 2021-10-14
11:54 | 2021-10-14
17:39 | 2021-10-14
17:32 | 2021-10-14
17:09 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website