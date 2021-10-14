بري تلقى اتصالات تعزية من عون وجنبلاط ومن قيادات سياسية وروحية

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات معزية بالشهداء الذين سقطوا اليوم، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومن عدد من القيادات السياسية والروحية.



ونعت قيادة حركة "أمل" الى "جماهيرها المؤمنة الصابرة شهداء الغدر، الشهيد مصطفى منير زبيب، الشهيد حسن محمد صبحي مشيك والشهيد حسن جميل نعمة، والذين قضوا خلال المشاركة في التظاهرة السلمية المطالبة بالعدالة والحقيقة وعدم تسييس التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت".