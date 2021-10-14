ميقاتي لـ"رويترز": عزل البيطار ليس بيد السياسيين وسنتجاوز أحداث الطيونة

اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ليس بيد السياسيين"، مشيراً إلى أنّ "أحداث اليوم في الطيونة هي انتكاسة للحكومة"، لكنه أكد أنه "سيتم تجاوزها".



وفي حديث لوكالة "رويترز"، قال ميقاتي أن "الجيش أثبت اليوم قدرته على حفظ الأمن"، وأضاف: "لبنان يمرّ اليوم بمرحلة صعبة مثل مريض في غرفة الطوارئ".