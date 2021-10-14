لبنان

ميقاتي لـ"رويترز": عزل البيطار ليس بيد السياسيين وسنتجاوز أحداث الطيونة

Lebanon 24
14-10-2021 | 13:05
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اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ "عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار ليس بيد السياسيين"، مشيراً إلى أنّ "أحداث اليوم في الطيونة هي انتكاسة للحكومة"، لكنه أكد أنه "سيتم تجاوزها".

وفي حديث لوكالة "رويترز"، قال ميقاتي أن "الجيش أثبت اليوم قدرته على حفظ الأمن"، وأضاف: "لبنان يمرّ اليوم بمرحلة صعبة مثل مريض في غرفة الطوارئ".
ومع هذا، فقد أكد رئيس الحكومة أنّ أحداث اليوم لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي"، وقال: "الحكومة تكاد تنتهي من إعداد الأرقام للبدء في محادثات رسمية مع الصندوق". 

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