جمعية المصارف تعلن إغلاق المصارف يوم الجمعة

أصدرت جمعية المصارف البيان الآتي:

بالإشارة إلى مذكرة رئاسة مجلس الوزراء وحداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الأحداث المؤلمة، تعلن جمعية مصارف لبنان إغلاق المصارف يوم الجمعة الواقع في 15 تشرين الأول 2021 وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.