لبنان

جمعية المصارف تعلن إغلاق المصارف يوم الجمعة

Lebanon 24
14-10-2021 | 13:28
A-
A+
Doc-P-875152-637698405285172998.jpg
Doc-P-875152-637698405285172998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت جمعية المصارف البيان الآتي:
 
بالإشارة إلى مذكرة رئاسة مجلس الوزراء وحداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الأحداث المؤلمة، تعلن جمعية مصارف لبنان إغلاق المصارف يوم الجمعة الواقع في 15 تشرين الأول 2021 وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
مواضيع ذات صلة
جمعية المصارف تعلن الإقفال الخميس: نرفض الاعتداءات على "بنك بيروت"
lebanon 24
15/10/2021 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية المصارف: للإلتزام بالإقفال يوم الثلاثاء حداداً على قبلان
lebanon 24
15/10/2021 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيلتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار الإقفال غداً؟
lebanon 24
15/10/2021 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى كل الذين يتساءلون عن إقفال المؤسسات التعليمية غدًا.. اقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
15/10/2021 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية المصارف

إقفال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2021-10-14
11:23 | 2021-10-14
11:54 | 2021-10-14
17:39 | 2021-10-14
17:32 | 2021-10-14
17:09 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website